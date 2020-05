MGTOW - общност на мъже, дистанциращи се от жените

Опасният мит за щастието от майчинството Смята се, че майчинството е не само предназначението на всяка жена, но и щастие за нея. Израелският изследовател Орна Донат в своя труд... Прочети повече

Жил е постигнал последния етап от идеологията на MGTOW, която означава "Men Going Their Own Way" - мъже, следващи своя път. Тази "философия на живота" дошла от САЩ вече е обсебила ума на десетки хиляди мъже. Същността ѝ се състои в това, че встъпването в отношения с жена за мъжа вече не е благотворно. Затова трябва да се избавят от жените и да се съсредоточат върху себе си. "Изгодно ли е да харчиш парите си за няколко секс сесии, често не на това ниво, което си представяш? Някои ще кажат - да, други - не. Пътят, по който вървя не е за всеки", казва още Жил.Участниците в движението се виждат само онлайн и почти никога в реалния живот. Facebook страницата MGTOW има 35 хиляди потребители от цял свят. Общото между тях е преживян развод, раздяла или загуба на родителски права. В повечето случаи това са мъже, които са се оженили на 20 и са се развели на 42 години. Те са разбрали, че всички са преживели нещо подобно. Марк се присъединява към общността преди три години, след като се разделил с приятелката си на Св. Валентин. "Наблюдавах няколко примера за опасна еволюция на обкръжаващите ме... Стигнах до извода, че жените в големите градове все повече се израждат.", смята един от привържениците на общността. Нищо не оправдава феминизма, тъй като във всекидневния живот няма лошо отношение на мъжете към жените. Всичко това е изфабрикувано, споделя Марк, който в свое видео оправдава изнасилването. "Не трябва да лицемерничим. Когато едно момиче-тийнейджърка отива някъде, напива се и се оказва в леглото с непознат, то сама си е виновна. Предпочитам да обуча момичетата на интелектуални навици", казва той. Подобни изказвания предизвикват безпокойство, тъй като видеото му е гледано почти 5 млн. пъти. Марк е добър пример за парадокса на MGTOW - желанието да се дистанцира от жените е съпроводено с натрапчива идея за тях. Той се оправдава: "Намирам се на второ ниво, продължавам да се срещам често с тях, осъзнавайки опасността от брака и психическата нестабилност на жените."Същото се отнася и за Ахил, който се интересува от движението от 4 години: "Аз съм член на MGTOW, но не съм разочарован от това да живея в двойка. Просто разбрах, че да имаш деца, изхождайки от това, че жените са равни с нас е все едно да стреляш в крака си."За да решат сексуалния аспект други участници от MGTOW викат проститутки, тъй като ги считат за единствените жени, приемащи своята "същинска натура."Според MGTOW мъжете са станали истински жертви на нашето време: "Патриархатът е в основата на цивилизацията, а феминизмът я разрушава." Те дават за пример изобретателят Никола Тесла, който е известен със своите радикални антифеминистични възгледи: "Той има стотици изобретения... щеше ли това да се случи, ако имашеи деца?", коментират привържениците на движението. "Когато мъжете започнат масово да отхвърлят тези женски неща, тогава жените ще се трябва да се върнат към традиционните начини за размножение и ще се върнем към балансираното общество", казва още Марк.За съжаление промиването на мозъци от страна на движението не се ограничава с интернет. През януари миналата година член на френската група на MGTOW бе обвинен в убийството на бившата си. Идеологията на MGTOW е вдъхновена от биологията и еволюционната психология. Това е много популярен подход към психологията, институционализиран през 90-те година на миналия век в САЩ. Той е подложен на критика във Франция, заради връзките му със социобиологията ии се състои в обяснението на някои психо-поведенчески черти със съществуването на вродени склонности, избрани в хода на еволюцията, обяснява Одил Филод, независим изследовател в областта на социалните науки.През 2014 година учените се обявиха срещу инструментализацията на биологията."Биологията на еволюцията предполага по-скоро съществуването на "естествения безпорядък", отколкото на естествения порядък. Когато мъжкарите се вдъхновяват от поведението на приматите, за да демонстрират своите теории, те са склонни да забравят, че сред шимпанзетата самците и самките се съвкупяват с особите и от двата пола без разбор", напомня Одил Филод в своя блог.