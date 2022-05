На лъжата краката са къси: Зеленски употребява наркотици - история на фейкове (ВИДЕО)

В кратко видео, което набра популярност през април, Зеленски е заснет по време на видеоразговор с милиардера Илон Мъск и още един човек. В края на записа украинският президент кани съдателя на Tesla да посети страната му след приключването на войната. А в началото на клипа, когато камерата се движи над масата, може да се забележи купчинка бяло прахообразно вещество. Според интернет публикации това вещество е кокаин. До него има дори банкова пластмасова карта, която се използва при смъркането, твърдят в мрежата.

Факт-чекърите от Snopes обаче установяват, че горният видео фрагмент е взет от по-дълго 13-секундно видео, публикувано в профила на Зеленски в Instagram още на 6 март.

В оригиналното видео няма нищо на мястото, където трябва да стоят кокаинът и банковата карта – тази част от масата е празна. Че става въпрос за фейк потвърдиха и журналистът от BBC Шаян Сардаризаде, който сравни двата клипа кадър по кадър, както и основателят на независимата разследваща журналистическа група Bellingcat Елиът Хигинс.

Pro-Russian accounts are currently sharing a video (left) that has a big ol' pile of cocaine digitally added to smear Zelensky. The original video (right), sans cocaine, can be found here https://t.co/cChEsa7Sbj pic.twitter.com/JAfGsiEIDj

Pro-Kremlin users are currently spreading a manipulated video of President Zelensky talking to Elon Musk in early March to indicate he uses cocaine (right). There's no cocaine in the real video (left).



