От 2008 до днес: Хронология на заплахите на Путин за ядрена война

Най-значимите лица на руската пропаганда в медиите на Кремъл вече подготвят зрителите си за заплахата от нова световна война. Според Симонян, която е един от най-високопоставените медийни директори в страната, „най-невероятният изход – че всичко това ще завърши с ядрен удар – ми изглежда доста по-вероятен от другия ход на събитията“.

Russian propagandists have already begun to prepare their audiences for World War III



Margarita Simonyan offers a World War III and nuclear strike as an alternative to losing #Ukraine.



Solovyov at the same time agrees with her: "we will go to heaven, and they will simply die." pic.twitter.com/ouh4HA515e