Путин в Пхенян - какво да очаква светът?

Пред изданието "Окно" експертът по въпросите, свързани със Северна Корея Андрей Ланков предполага, че Русия ще се опита да купи от КНДР боеприпаси и военни системи за по-нататъшно ползване от страна на Русия в хода на бойните действия в Украйна.

Северна Корея активно доставя на Русия боеприпаси. Руската армия вече използва срещу Харков севернокорейските ракети Hwasong-11.

Бившият офицер от Международното управление на полицията на Израел Сергей Мигдал обръща внимание на факта, че корейските танкове и артилерия са създадени по съветски прототипи и имат същите калибри, както руското въоръжение. Разбираем е и интересът на Путин към корейските снаряди и ракети, които не се използват и лежат по складовете.

Ланков отбелязва, че в краткосрочен план Северна Корея ще получи нелоша изгода от износа на свое оръжие, но в дългосрочен и сега е ясно, че с приключването на военните действия в Украйна (а това рано или късно ще се случи) потребността на Русия от севернокорейските боеприпаси съществено ще се понижи.

Вторият възможен проект, от който Русия е заинтересована, е получаването на работна ръка. Руската икономика изпитва безпрецедентен недостиг на работна ръка. Изпращането на работници от Северна Корея ще е изгодно за двете страни.

Планира се дори стартирането на преки транспортни връзки между двете страни, вкл. и между столиците, съобщи по-рано съпредседателят на международната правна комисия по търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество с КНДР Александър Козлов.

Според Андрей Ланков това сътрудничество не може да бъде дългосрочно, тъй като що се отнася до стокообмена стоките, които Северна Корея произвежда не представляват интерес за Русия.

Роман Файншмидт, специалист по източна политика, смята, че Русия може да помогне на КНДР в осигуряването на продоволствена и енергийна безопасност. От своя страна Северна Корея е богата на минерални ресурси, за чието усвояване може да потрябва технологичната подкрепа на Русия. КНДР се нуждае и от обновяване на автомобилната и жп структура.

Русия може да използва този съюз като средство за дипломатически натиск върху западните страни. Дори да не се случи реално сътрудничество с КНДР, създаването на илюзия за неговата видимост може да склони Запада към отстъпки и да го направи податлив на влияние.

Не се изключва и възможността за подписването на договор за военна взаимопомощ на примера на съществувалия между СССР и КНДР от края на 60-те години на миналия век продължил до края на 1990-те години. По този начин КНДР ще може да покаже на света, че сега има истински официален съюзник. Експертите се съмняват, че в него ще бъде закрепено задължение за пряк военен съюз и влизане във война на страната на една от страните в договора.

Putin and Kim Jong-un signed the Comprehensive Strategic Partnership Agreement between both countries. https://t.co/jxslc1XIA8 pic.twitter.com/uoLKR3mAFO