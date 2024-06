Косвено през Запада: Разкриха как Китай подпомага военната машина на Путин

Още: Блинкен: Китай да спре да поддържа руската военна машина

На този фон се появиха още повече детайли - в материал на Financial Times. В него се посочва, че Русия търси в Китай вече употребявани металорежещи машини, използвайки "сенчести мрежи от купувачи". Тези машини са ключови за увеличаване на производството на оръжие.

Тайната стратегия на Москва за набавяне на високопрецизно оборудване е опит за заобикаляне на все по-строгите западни санкции и контрол върху износа. Сделките включват стари високотехнологични металорежещи машини, произведени от западни компании, които остават в Китай, след като десетилетия наред са били продавани на местни заводи, пише FT.

FT: Russia buys decommissioned machine tools from China for defense plants



For example, the Russian company AMG has only increased its purchases of equipment from Japanese firm Tsugami from $600,000 to $50 million after being hit by sanctions. pic.twitter.com/JdsW2pVRSt