Путин и Ким Чен Ун подписват "основополагащ документ" (ВИДЕО)

"Високо ценим Вашата последователна и непоколебима подкрепа за руската политика, включително в украинското направление", заяви Путин, без да споменава война, нито "специална военна операция", както режимът в Кремъл нарича агресията си в съседната страна. Той изрази това мнение при откриването на преговорите в разширен формат с Ким, предаде контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Talks between Putin and Kim Jong-un have begun in Pyongyang at the Kumsusan residence



Putin was greeted in the center of the North Korean capital by his huge portrait, a military parade and people with flowers and flags.



For his part, Kim Jong-un expressed support for Russia's… pic.twitter.com/q3kNfOElkn