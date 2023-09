Руски генерал с анализ кои са козовете на украинците за победа (ВИДЕО)

Гурульов коментира сегашната ситуация на фронта в Украйна, като в анализа му няма неща, които да не са вече известни. Фактът обаче, че ги казва руски генерал, показва нагледно положението, а естонският блогър WarTranslated, който е превел думите на Гурульов, вади заключение, че щом 3 месеца след старта на третата украинска контраофанзива висш руски военен говори за това, значи за руснаците става все по-лошо.

Какво казва Гурульов – че украинците използват много артилерия, касетъчни боеприпаси и обстрелват най-важните защитни позиции на руснаците. След това атакуват с по-малки щурмови групи, като се възползват от превъзходството си в артилерията в момента, което кара руските части да отстъпват - "на места загубиха 10 километра територия", уточнява Гурульов какво е представянето на руската армия. Той изрично подчертава, че не говори за кои направления става въпрос, но в момента украинската армия атакува в Запорожието (направлението Орехов – Токмак – Мелитопол), на границата между Запорожка и Донецка област (Велика Новоселка – Бердянск) и при Бахмут: ВИДЕО: Руснаци бягат от Клещеевка, но още има боеве. Руски депутат уличи лъжата в армията

Специално за артилерията, Гурульов твърди, че украинците се адаптират и че стрелят от дистанция, която е недостъпна за руската артилерия. Освен това украинците използват много самоходни гаубици и при стрелба веднага сменят позицията си, което ги прави много по-трудни за поразяване.

"След пречупването на отбранителната линия враговете създадоха условия, при които е невъзможно използването на противотанкови ракети от нашите хеликоптери - те влязоха в обсега на украинските преносими ракети "земя-възух". Ефективността на нашите хеликоптери е намаляла", констатира още Гурульов.

Той изрично казва и, че украинската армия има много дронове на разположение и ги използва не само на фронтовата линия, но и дълбоко в руския тил.

Russians that tried to flee from Andriivka were targeted by drone units of the 2nd mechanized batallion of the 3rd separate assault brigade.

Отделно генералът подчертава, че украинците много добре са се научили как да се справят с руските минни полета – обстрелват с артилерия и използват машини: Извод: На руснаците не им стигат минните полета в Запорожието (ВИДЕО)

Connected to this post. It is a lightweight, portable line charge able to clear mines.

Разбира се, Гурульов пише как победата ще е за Русия, но не трябвало руснаците да се заблуждават – защото "от победата ни дели лъжата", а под лъжа той разбира фалшиви доклади, които водели до лоши решения на много нива.

Interesting from the Russian general and MP Gurulev who took it to Telegram to say that Ukrainians have changed tactics, that they effectively combat minefields, that their drones are endless, and that the Russian counter-battery fire is still ineffective.



We've actually heard… pic.twitter.com/IUbznLS91x — Dmitri (@wartranslated) September 15, 2023

Нова мобилизация в Русия – да или не

Междувременно руският президент Владимир Путин обяви, че вече 300 000 души са подписали договори с руското военно министерство. За момента режимът на Путин отрича, че ще има нова вълна на мобилизация в Русия. А председателят на военната комисия в Думата Андрей Картаполов вече каза с половин уста, че руснаците, които са на фронта в Украйна, ще останат там до края на войната - тоест, няма да има отпуски и почивки от боевете.