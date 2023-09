Извод: На руснаците не им стигат минните полета в Запорожието (ВИДЕО)

Според анализа на RUSI, руската военна доктрина залага принципно на минни полета в широчина от 120 метра, но за руското командване в случая с Украйна това се сторило недостатъчно – затова била поставена цел от 500 метра. Само че се оказало, че руската армия няма толкова много на брой мини, за да покрие с минни полета така, както иска, големите открити равнинни пространства в Запорожка област. В опит да се компенсира, руснаците почнали да слагат противотанкови мини по две на брой, за да увеличат поразяващата мощ. Докладът е описан в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), като е направено припомняне на думите на командващия украинските сили в Южна Украйна бригаден генерал Олександър Тарнавски че украинските сили вече достигат райони с по-малко гъсти руски минни полета: Украйна става по-уверена в Запорожието, руснаците там молят за помощ бившия си командир (ВИДЕО)

Друго заключение на RUSI – руснаците опитват да променят работата на артилерията си. Доктрината им е при бойни действия да се изгражда плътно покритие с обстрел, но сега те почват да минават на по-западен модел – поразяване на цел с минимален брой боеприпаси тоест високоточна стрелба. А причината е недостиг на боеприпаси, както и факта, че губят все повече насочващо огъня оборудване като радари заради прецизния украински артилерийски огън, който идва от западни оръжия. Затова и руснаците опитват да увеличат производството на дронове "Ланцет" и лазерно-насочвани бомби, за да могат да отговорят. Преминаването от една военна доктрина на друга обаче не е лесна задача.

Нови украински успехи в Запорожието

Украинската армия вече е успяла да премине през някои от противотанковите барикади при село Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Вече има КАРТИ къде точно е станал пробивът, на база на позиции, обстрелвани от руската артилерия. Става въпрос за по-високи позиции при горист терен западно от Върбово:

The particular video where units of the 82nd brigade entered the trenches and were targeted by Russian artillery/mortar fire. pic.twitter.com/1nAFTsrxKP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 4, 2023

Геолокализираните видеокадри над този абзац показват как украинската армия е навлязла в зоната руски окопи и защитни позиции при пътя, който минава през Върбово от северозапад. Всичко това кара експертите от ISW да коментират в дневния си анализ, че украинците разширяват зоната си на контрол в направлението към Токмак и Мелитопол. От ISW обаче не бързат да кажат, че има голям пробив – защото все още няма визуални доказателства за тежка военна техника (тоест танкове и БТР-и), а именно това демонстрира окончателно преодоляване на съпротивата в даден участък на фронта. "Украинските сили изглежда постигат успехи в непосредствена близост до все още непробитата изцяло руски отбранителна линия, която минава северозападно от Върбово на север от Солодка Балка (20 км южно от Орехов) - с пехотни атаки и тежък артилерийски огън по руските позиции по-навътре и южно от тази линия", заключват от ISW: Какво са подготвили руснаците на втората защитна линия в Запорожието? (ВИДЕО)

The Ukrainian army hit and destroyed a Russian tank, 3 km south of #Novoprokopivka, with guided 155 mm munition. More defensive trenches can be seen East of the tank. pic.twitter.com/A1ffnvntRL — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 4, 2023

В източната част на Запорожка област, на границата с Донецка област, в направлението от Велика Новоселка към Бердянск няма значителни промени. Украинците явно обстрелват по-усилено Приютно, на 15 километра югозападно от Велика Новоселка).

Освен това, украинците твърдо държат позиции на източния бряг на река Днепър, при Антоновския мост. Там руските бомбардировки не спират, което показва, че руската армия не може да си върне тези позиции:

Другите направления на фронта

В направлението към Купянск и по линията Сватово – Кремена няма някакви значими промени. По отношение на Купянск няма геолокализирани видеокадри, сигнализиращи за нов напредък – руски военни блогъри продължават да коментират как при Синковка и Петропавловка положението било стабилно (около 7-9 километра източно от Купянск). А по линията Сватово – Кремена руското военно министерство говори за неуспешни украински атаки тоест това показва промяна на инициативата. Геолокализирани кадри показват, че при Билохоровка (12 километра южно от Кремена) украинците са все по-добре укрепени – а това, заедно с Новоегоровка (16 километра югозападно от Сватово), са основните точки на боеве в Луганска област. Говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш коментира, че при Новоегоровка руснаците са почнали да укрепват своите позиции и са намалили атаките към украинските:

При Бахмут има ясно изразена тревога от съобщение в руски източник в Телеграм, че украинците напредват през жп линията в Озаряновка. Става въпрос на километър-два от Курдюмовка, която е на 12-13 километра южно от Бахмут. Има и геолокализирани кадри, показващи украински напредък източно от Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут). Отделно украинското командване говори за напредък и при Клещеевка, без да уточнява точни позиции.

