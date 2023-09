ВИДЕО: Руснаци бягат от Клещеевка, но още има боеве. Руски депутат уличи лъжата в армията

Вчера беларуските доброволци от полк „Кастус Калиновски“, които се бият на страната на Украйна, публикуваха видео как преминават през селото.

Само че малко по-късно, вечерта на 15 септември, предупредиха в „Телеграм“: „Предходното видео беше публикувано погрешка. Битките за Клещеевка все още продължават! Извиняваме се на всички, които празнуваха пълното освобождаване на селището час по-рано. Чакаме потвърждение от Генералния щаб за окончателното връщане на контрола“.

В сутрешната си сводка от 16 септември Генералният щаб на украинските сили не съобщава за освобождаването на Клещеевка. Казва се само, че офанзивните операции край селището са били „успешни“. Добавя се също, че руснаците не успели да пробият защитата на Ягодно и Богдановка, също в бахмутското направление.

Russians that tried to flee from Andriivka were targeted by drone units of the 2nd mechanized batallion of the 3rd separate assault brigade.

(КАРТА) Също така стана ясно, че близо до Роздоливка, северно от Бахмут, зоната под украински контрол всъщност е по-голяма, отколкото се смяташе първоначално. Това се вижда от нови публикувани кадри, анализира един от най-изкъсо следящите войната профили в Twitter - NOELReports.

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ канала WarGonzo, призна, че Андреевка вече е под контрола на Въоръжените сили на Украйна. Позицията на руските войски била зад жп линиите.

"По-голямата част от Клещеевка също е зад украинските въоръжени сили. В същото време руските войски контраатакуват в североизточната част", пише още Пегов.

Руския „Телеграм“ канал „Рибар“ пише само, че на източния фланг на Бахмут ВСУ опитвали да „разширят зоната си на контрол“ край двете селища. Твърди се, че руските войски нанесли масирани удари по атакуващите групи на украинците и не им позволили да преминат през жп линията.

„Рибар“ пише още, че битките северно от Опитно, в сектора на Авдеевка в Донецка област, придобили „позиционен характер“. ВСУ обаче продължават да трупат значителен брой войски там и се готвят да подновят атаките.

Междувременно украинският генерален щаб съобщи, че ВСУ са продължили настъпателните операции и в западната част на Запорожка област, като са нанесли значителни загуби на руската жива сила и техника в района на Върбово (18 км югоизточно от Орехов). Става въпрос за линията Орехов-Токмак-Мелитопол.

Съобщението гласи, че руските сили били принудени да отстъпят от позициите си. ВСУ имат частичен успех и при Новопрокоповка.

"Рибар" пише, че в този район руснаците удържали отбраната и не позволявали на украинските сили да напреднат значително. WarGonzo съобщава и за контраатаки на руските войски, който обаче, очевидно, не са били успешни.

For those that question why the AFU hasn't reached Mariupol already. Just take a look at this video.



Again and again: this war is not a videogame where you respawn time after time. pic.twitter.com/uvzbgUnasx