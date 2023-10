Войната в Израел: Опасност от пет фронта, а мирът е далеч (ВИДЕО)

Но ситуацията е изключително нестабилна. Хиляди вече са убити и от двете страни, след като Хамас започна на 7 октомври опустошителните си атаки срещу израелски цивилни цели, което предизвика масивни израелски ответни удари по гъсто натъпканата Ивица Газа. Досега, според данни на израелските здравни служби, на палестинското здравно министерство и на Палестинския червен кръст, са загинали поне 1128 палестинци в Газа и на Западния бряг, ранени са над 5500, а загиналите израелци са поне 1200 и са ранени над 3000. Но дори когато Израел обмисля сухопътна офанзива в Газа, той може да се изправи пред кошмарен втори фронт на северната си граница срещу Хизбула, с която влезе във война през 2006 г. В сряда двете страни си размениха огън за четвърти ден, като Израел вече включи в ударите изтребители пето поколение F-35. По-рано тази седмица Хизбула съобщи, че трима нейни членове са били убити при израелски удари в Южен Ливан. "Дълбоко сме обезпокоени от това, че Хизбула е взела грешно решение и е избрала да отвори втори фронт на този конфликт", каза пред журналисти във Вашингтон високопоставен служител на отбраната на САЩ, пожелал анонимност: Втори фронт срещу Израел: Засега откъм Ливан и Сирия има ограничени обстрели (ВИДЕО)

Според анализ в германския таблоид "Билд", представен от Le Beck International - базирана в Близкия изток консултантска компания за сигурност и управление на риска, потенциално най-лошият сценарий за Израел е не борба на два фронта, а на пет! Става въпрос не само за евентуална намеса на "Хизбула", но и на хутите от Йемен, на подкрепяни от Иран милиции от Сирия и Бахрейн. Дори и от Ирак може да се появи опасност. Специално за Сирия Le Beck дава оценка, че оттам може да дойдат до 500 000 ислямисти, за да воюват с Израел.

Israel faces war on five fronts: with Hamas, Lebanon, Syria, Iran and Palestinian militants in the West Bank, - Bild, citing experts from the Le Beck Middle East Center.



"Iran and its allies have made the Palestinian problem a pillar of their ideology and therefore cannot simply… pic.twitter.com/jypZ6EieuL