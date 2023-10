Войната в Израел: Без храна, ток и гориво, ситуацията в Газа е критична (ВИДЕО)

Израел сформира извънредно правителство и военен кабинет. Решението за обединение на управляващи и опозиция дойде след изненадващите атаки на Хамас срещу гранични общности.

Създава се малък военен кабинет, който да ръководи войната с "Хамас", като в него ще са само Ганц, Нетаняху и министъра на отбраната Йоав Галант. Бившият генерал от израелските сили Гади Айзенкот и министър Рон Дермер ще служат като наблюдатели във военния кабинет, съобщи The Times of Israel.

Същевременно Тел Авив засилва офанзивата си в Газа. През изминалото денонощие имаше нови масирани удари по обекти в ивицата, като вследствие на въздушните атаки има сринати цели квартали в града. При подобен удар се съобщава, че е убит един от основателите на "Хамас" - шейх Абдел Фатах Духан. Според местни медии, той вероятно е намерил смъртта си по време на въздушен удар в лагера Нусейрат в централната част на Ивицата Газа.

CNN released a report from Gaza, showing footage of the destroyed Rimal neighborhood in the center of the city. pic.twitter.com/oFvED6X61y — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2023

Днес са изстреляни ракети и по ислямския университет на екстремистите, който освен като образователна институция действа и като център за разработване на оръжия. Ислямският университет е важен център на политическа и военна власт за терористичната организация "Хамас" в ивицата Газа, се казва в съобщение на пресслужбата на израелските отбранителни сили "ЦАХАЛ".

Israeli airstrike targeting the Islamic University of Gaza.



Per the Israeli Air Force "The Air Force recently attacked the Islamic University in Gaza City, which serves as a major training center for Hamas engineers" pic.twitter.com/1QYW0rv6El — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 11, 2023

Очевидно продължава и подготовката за сухопътна операция. Снощи министърът на отбраната Йоав Галант обяви, че страната преминава към „пълномащабно настъпление“ в Ивицата Газа, предаде Haaretz. „Премахнах всички ограничения, възвърнахме си контрола върху района и преминаваме към пълно настъпление“, каза Галант на войските на границата с Газа. „Ще имате способността да промените реалността тук. Видяхте цената, която платихме, сега ще можете да видите промяната. Хамас искаше промяна в Газа, но всичко ще се промени на 180 градуса от това, което те искаха“, каза Галант пред войниците.

Освен това, Газа е на ръба на тежка криза, слез като Израел спря доставките на храна, електричество и горива. Болниците пък се огъват под натиска на хилядите ранени, на привършване са и медикаментите. В опит да избягат от израелския отговор, над 260 000 души са били принудени да напуснат домовете си в Ивицата Газа, съобщи ООН. Единствената електроцентрала в Ивицата Газа спря да функционира заради липса на гориво и така палестинският анклав остана без ток. Централата преустанови работа в 14 ч. местно време на 11 октомври, обявиха местните власти, цитирани от „Ал Джазира“. Преди това те бяха предупредили, че горивото не ѝ достига.

„Хамас“ отвърна следобед, като военното крило на организацията бригадите „Ал Касам“ обявиха, че обстрелват международното израелско летище „Бен Гурион“. Това е отговор на ударите по цивилни от страна на израелците, казват от „Хамас“. Организацията отново е ударила израелския град Ашкелон. Поразена е висока жилищна сграда, като се съобщава, че има 12 жертви на ракетното нападение.

There are very active skirmishes on the Lebanese-Israeli border. The sound of mortars/artillery and small arms can be heard pic.twitter.com/2vSQPAK4eE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2023

Жертвите

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1200 души, а над 3000 са ранени. От палестинска страна се съобщава за близо 1200 жертви – 1100 от тях в Ивицата Газа и 28 на Западния бряг. Ранените са близо 5500, като почти всички са в Газа.

Днес израелското външно министерство публикува списък на държавите, чиито граждани са загинали, били са пленени или се водят изчезнали след атаката на ислямистката групировка "Хамас" на 7 октомври. Голяма част от убитите и изчезналите чужденци са присъствали на фестивал за електронна музика в южната израелска пустиня в събота, откдето именно започна атаката на "Хамас". Според тях, сред жертвите и изчезналите има граждани на общо 23 държави.

Вашингтон обяви, че най-малко 22 американци са били убити в Израел при нападението на "Хамас", предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на американския Държавен департамент. По-рано се съобщаваше за 14 убити американци. Франция също съобщи за жертви – според официални данни 11 души са убити, а 18 остават в неизвестност, като се подозира, че част от тях вероятно са отвлечени.

На фона на всичко това, днес българското външно министерство съобщи, че е успяло да върне в страната още 57 наши сънародници.

Дипломацията

Съдейки по случващото се, конфликтът определено върви към ескалация и няма каквато и да е надежда за мирно разрешаване на кризата. Нещо повече – не е изключено в кризата да бъдат замесени и още страни. В сраженията нееднократно се включиха бойци на ливанската „Хизбулла“, като принудиха Израел да води бойни действия и на север.

Говорителят на израелските военни Даниел Хагари съобщи за противотанков огън, открит от Ливан по една от северните позиции на израелците. Преди два дни от най-малко шестима членове на ливанската организация "Хизбула", финансирана от Иран, нахлуха на израелска територия, но бяха спрени. Огън от северната съседка на Израел беше откриван няколко пъти през последните дни, откакто на 7 октомври "Хамас" атакува мощно.

Ескалацията около Израел се нагнетява и има опасност насилието да се разрастне до глобални мащаби. В социалните мрежи се споделя като предупреждение пост, описващ призива на един от лидерите на ислямистката въоръжена групировка "Хамас" Халид Машал, който обявява в своя реч 13 октомври, петък, за ден на световния еврейски погром и призовава всички мюсюлмани по света да „организират истински погром над евреите“.

Във войнствения тон се включи и заместник-министърът на образованието на Турция Назиф Йълмаз, който коментира остро публикацията на израелския премиер Бенямин Нетаняху в социалната мрежа „Х“, който на 10 октомври пусна видео от израелската ракетна атака срещу Газа с коментар "Продължавайте с пълна сила". Турският политик го заплаши индиректно със следния текст: "Един ден ще застрелят и теб. Ще умреш“.

На фона на цялата тази ескалация, президентът на България Румен Радев обяви, че според докладите на службите към момента няма опасност за сигурността на страната ни. "В същото време е налице тенденция за влошаване на средата на сигурност в резултат на военните действия в Израел, продължаващата война в Украйна, кризите в Сирия и Южен Кавказ, растящото напрежение в Западните Балкани, които изправят страната ни пред нови предизвикателства", добави той.

