Втори фронт срещу Израел: Засега откъм Ливан и Сирия има ограничени обстрели (ВИДЕО)

На северната граница на Израел от Южен Ливан е бил изстрелян залп от ракети към Израел, което е предизвикало израелски ответен обстрел, съобщиха три източника от сферата на сигурността, предаде БГНЕС. Имаше информация от израелските ВВС за нарушаване на израелското въздушно пространство при Голанските възвишения и съответния отговор, но така и не бяха дадени повече подробности.

Още снаряди, изстреляни от сирийска територия, паднаха в открити райони в Израел, което накара Израел да отвърне на огъня, съобщиха военните, което още повече увеличи опасенията, че насилието може да доведе до по-широка война.

На този фон и съобщенията от израелската армия, че границата с Ивицата Газа вече е подсигурена, тази нощ имаше боеве между израелските специални части и бойци на "Хамас" в град Ашдод. В социалните мрежи се появиха видеокадри от престрелки - чува се как се стреля. Има информация за двама ранени полицаи:

Междувременно, ООН съобщи, че повече от 180 000 жители на Газа са останали без дом, като много от тях са се струпали на улиците или търсят прикритие в училища под егидата на световната организация.

Общинска сграда е била ударена, докато е била използвана като убежище за спешни случаи. Оцелелите там разказват за много загинали. "Никое място в Газа не е в безопасност, както виждате, удрят навсякъде", каза 35-годишният Ала Абу Таир, който е потърсил убежище там със семейството си, след като е избягал от Абасан Ал-Кабира близо до границата.

Палестинското министерство на външните работи заяви, че от събота (7 октомври) насам израелските въздушни удари са унищожили повече от 22 600 жилищни сгради и 10 болници и са повредили 48 училища.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, който осъди нападенията на Хамас, заяви: "Международното хуманитарно право е ясно: задължението да се полагат постоянни грижи за щадене на цивилното население и гражданските обекти остава в сила през цялото време на военните действия".

Според Kann News убитите в Израел са вече 1200. Статистиката, събирана от "Ал Джазира" от израелските здравни служби, палестинското здравно министерство и Палестинския червен кръст сочи следното - над 1000 убити израелци и поне 2800 ранени, поне 900 убити палестинци и над 4500 ранени.

Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган проведоха телефонни разговори. Двете страни обсъдиха конфликта между Палестина и Израел, като отбелязаха необходимостта от прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите.

"Беше изразена дълбока загриженост относно продължаващата ескалация на насилието и катастрофалното нарастване на броя на жертвите сред цивилното население", се казва в изявление на Кремъл. И се добавя, че Путин и Ердоган били готови да работят за мир в Израел.

Междувременно Путин се срещна и с премиера на Ирак Мохамед Судани. При тази среща издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор заяви, че войната в Израел показва неспособността на САЩ да бъдат гарант за мир.

