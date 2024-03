Aniventure Comic Con 2024 ще събере отново хиляди фенове през юли: Вижте първите обявени гости

След грандиозния успех на Aniventure Comic Con 2023 , посетен от над 20 000 фена на аниме, манга, гейминг, косплей и комикс културата у нас, обичаният фестивал ще се проведе и през 2024 година – на 6 и 7 юли в Интер Експо Център. Тазгодишното издание на популярното събитие обяви първите си гости и започва ударно в компанията на актьора Рос Марканд (Ross Marquand), познат от холивудските продукции "The Walking Dead", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Invincible", "What If…?", както и на атрактивната косплей покорителка на световни конкурси от Ирландия Bambi Lashes Design.

Снимка: PR

Списъкът с впечатляващи световноизвестни имена, участвали в Aniventure Comic Con у нас, нараства все повече и тази година ще бъде допълнен от Рос Марканд – актьорът, когото всички познаваме като Арън от хитовия апокалиптичен сериал "Живите мъртви" ("The Walking Dead"). Това обаче далеч не е всичко за него. Рос изиграва и ключовата роля на Red Scull във вселената на Marvel в "Avengers: Infinity War" и "Avengers: Endgame". Печели и немалко фенове с уникалния си глас, озвучавайки Ultron в "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", както и с участието си в анимираните продукции "Invincible", "Family Guy", "Robot Chicken", "American Dad" и още много. Не по-малко завладяващи са и имитациите му на известни актьори, сред които Брад Пит, Харисън Форд, Матю Макконъхи, Кевин Спейси и още над 50 други.

Снимка: PR

Наред с вълнуващите срещи от света на киното, многопластовият фестивал ще даде възможност на феновете да се докоснат до един от най-популярните косплей артисти – ирландката Bambi Lashes Design. Започнала своя творчески път през 2014 г., Bambi не спира да създава костюми, вдъхновени от различни видеоигри, аниме и филми, като има особен афинитет към сложните проекти. Освен костюми, тя изработва още перуки, корсети и обувки. Bambi Lashes Design е печелила многобройни състезания, като отличията ѝ включват титлата официален представител на Ирландия в престижния конкурс Eurocosplay, както и "Най-добро шоу" за 2022 г. в CRX Hime Cosplay Cup, Австралия. Освен участник, Bambi е жури в редица събития и артист, който не спира да твори и споделя своя опит с публиката и феновете си.

Снимка: key.ve_living, malimoria; Колаж: Actualno

Още новини и гости очаквайте скоро! Двудвевни и ULTRA билети за Aniventure Comic Con 2024 могат да бъдат закупени от сайта на събитието или в мрежата на Ивентим в цялата страна.