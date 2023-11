Художникът Недко Солаков с необичайна инсталация във Виена (СНИМКИ)

Артистичната инсталация на българския художник Недко Солаков "A Cornered Solo Show #3 (with Charles Esche as my artistic conscience)" не може да бъде открита в представителните изложбени зали на Белведере. Тя се намира в незабележим ъгъл в гардеробната на музея и представлява колаж от картинни и текстови елементи. Тук, в това междинно място на пристигане и тръгване, Солаков представя на посетителите темите на своето изкуство и умело ги въвлича във вътрешен диалог със съвестта на художника.

Повече за необичайната изложба

На стената посетителите могат да прочетат какви са намеренията на Солаков: "Бих искал да направя огромна самостоятелна изложба в една от великолепните зали на Белведере. Един ден това наистина може да се случи, така че защо да не помисля предварително как трябва да изглежда изложбата? Публиката в този изключително добре посещаван музей е взискателна. Как се подготвям ли? Казвам си: Марш в ъгъла, 65-годишен мечтателю! Докато нямаш ясна представа как трябва да изглежда изложбата ти, просто спри дотук! Това каза моята артистична съвест в лицето на моя стар приятел и виден куратор Чарлз Еше."

И така, за да направи спонтанно и артистично впечатление пред съвестта си, т.е. пред Чарлз, художникът решава да представи мислите и вижданията си, въпросите и отговорите си върху изключително спонтанно направени изрезки от грундирано платно, което от десет години стои навито на руло в ъгъла на ателието му.

Инсталацията ще остане в "Белведере" до 19 юни 2024 г.

