Акцията на Турция срещу кюрдите в Сирия - с променлив успех и убити цивилни (ВИДЕО 18+)

Тя започна по-рано вчера с удари на самолети F-16 и артилерия срещу "позиции на терористичните групировки ПКК/СЗН (Кюрдската работническа партия/Сили за защита на народа). "Турската армия и Сирийската свободна армия (съставена от джихадисти) навлязоха на изток от реката Ефрат и предприеха сухопътна операция в рамките на военната операция "Извор на мира", се посочва в съобщението.Турските командоси са навлезли в Сирия по три направления и са стигнали до градовете Рас ал Айн и Тал Абияд, се посочва в същото съобщение. В същото време военни експерти посочват, че започналата вчера офанзива на турската армия в Северна Сирия е най-мащабната военна операция на турската армия след десанта на турските войски на остров Кипър и установяването на едностранно признатата само от Анкара Севернокипърска турска република.Турската армия е нанесла удари по 181 "мишени на терористите" през първите часове на трансграничната операция в североизточна Сирия. "В рамките на операция "Извор на мира" източно от река Ефрат военновъздушните сили и друга бойна техника нанесоха удари по 181 обекта на терористични организации", се посочва в комюникето. Сред "терористите" обаче на кадрите си личат цивилни жертви, сред които и убити деца, както се вижда на кадрите. В град Хасака, от турски обстрел срещу жилищен квартал са били убити три деца и една жена.Ръководената от кюрдите коалиция в североизточна Сирия пък заяви снощи, че е отблъснала сухопътна атака на турските войски, които започнаха трансгранична операция по-рано вчера, съобщи Франс прес. "Наземната офанзива на турските сили беше отблъсната от бойците на Сирийските демократични сили в района на град Тал Абияд. В момента няма настъпление", написа в Twitter говорителят на кюрдско-арабската коалиция Мустафа Бали. При турски въздушен удар е бил поразен затвор, в който са държани джихадисти, предаде Ройтерс. "Един от затворите, в който са държани членове на "Ислямска държава", беше улучен от турски въздушен удар", съобщи кюрдско-арабската коалиция в Туитър без повече подробности.Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че американските военни са преместили на сигурно място някои от "най-опасните" затворници джихадисти поради опасения, че могат да избягат по време на турската военна офанзива в североизточна Сирия, предаде Асошиейтед прес. Тръмп не уточни колко затворници са били преместени и къде са откарани.Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Анкара има право да провежда трансгранична операция в съседна Сирия благодарение на споразумението, подписано между двете страни в турски град Адана през 1998 година. "Що се отнася до използването на въздушното пространство над Сирия, то не принадлежи на САЩ. Това е международно пространство, това е сирийско въздушно пространство и след като не принадлежи на САЩ, въпросът за използването му се решава от режима на президента на Сирия Башар Асад", казва Ердоган в интервю за в. "Ени шафак". Той отбелязва, че САЩ се намират в Сирия не по покана на режима, а Турция се намира там в рамките на споразумението, подписано между Анкара и Дамаск в Адана. "Съгласно този договор, ако режимът не предприеме мерки срещу Кюрдската работническа партия, то нашите военни имат правото да преследват терористите на територията на Сирия", добавя Ердоган.Офанзивата се разгърна днес, след като Турция подложи на бомбардировки пограничните градове в северна Сирия, които са под контрола на кюрдите. Отношенията между Турция и Сирия още през 80-те и 90-те години бяха крайно напрегнати, тъй като Анкара обвиняваше Дамаск в подкрепа на Кюрдската работническа партия. През октомври 1998 г. избухна криза между двете страни и Турция даде на Сирия 45-дневен срок напълно да се откаже от подкрепата сиза ПКК. Същата година сирийските власти изгониха от страната лидера на ПКК Абдуллах Йоджалан, след което настъпи пробив в отношенията между двете страни. На 20 октомври преговорите между представители на министерствата на вътрешните и на външните работи приключиха с подписването в Адана на съвместен протокол и споразумение по въпросите на сигурността.