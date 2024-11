Алепо за 3 дни: Путин, как си? Като при "Хизбула": Пейджъри гърмят в армията на Асад (ВИДЕО)

Бунтовниците в Сирия продължават да напредват с бързи темпове и вече са в центъра на най-големия град на страната - Алепо. Видеокадри показват, че те са стигнали до квартал "Мокамбо", вече има и твърдения, че са в района на основната болница в центъра на Алепо:

Syrian rebels have entered the Mocambo District in Aleppo, claiming control. Meanwhile, there are also reports that rebels are present near the Martini Hospital in the center of Aleppo. pic.twitter.com/ZiLvuISCaf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2024

На този фон, има и видеокадри как бунтовниците са превзели сградата на т.нар. тайна полиция на Асад (политкомисари), която също се намира в централния район на града. Един от братята на сирийския диктатор Башар ал Асад - генерал Махер ал Асад, вече обещава, че правителствената армия няма да позволи Алепо да падне и че се събират сили да отговорят на бунтовниците - кои са двете основни бунтовнически фракции, осъществяващи светкавичната офанзива, припомнете си: Путин е заклещен в Украйна: Сирия почва пак да гори и Асад закъсва

Rebels have seized the Political Security Department building in Aleppo. Meanwhile there are reports of new rebel convoys entering the western part of the city. pic.twitter.com/rhNTESZPgH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2024

Освен това - по-рано излязоха видеа как бунтовниците вече са при статуята на друг от братята на Башар ал Асад - Басел, в Ново Алепо. Ново Алепо явно е под контрол на бунтовническите части, коментира и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук:

Още: Армията на Асад отстъпва бързо от Алепо, Русия с първи мерки (ВИДЕО)

Meanwhile, in Aleppo, rebels are celebrating victory and setting off fireworks in the city center



Assad's army has effectively surrendered the country's largest city without a fight.



Aleppo in three days! Putin, what’s with your face? pic.twitter.com/SyzsOG9cns — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2024

The major landmark in the center of New Aleppo, the statue Bashar's deceased brother Bassel al-Assad is under Syrian rebel control. This area was never under rebel control before.pic.twitter.com/I8Epxas5iP — (((Tendar))) (@Tendar) November 29, 2024

Междувременно, в социалните медии се появиха видеокадри, показващи случаи на взривове на пейджъри и уокитокита сред войниците на Асад. Не е ясно какъв е мащабът, но първите данни са за няколко десетки (ВИДЕО и СНИМКИ, 18+ - може да се гледат само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профилите си): Ювелирна операция: Как Мосад програмира пейджърите така, че от "Хизбула" да използват и двете си ръце

Всичко се връща: руснаците в Сирия като американците в Афганистан

През днешния ден масово руските военнопропагандни канали в Телеграм забравиха за войната в Украйна т.е. за своята война и бълват информация, данни и коментари за случващото се в Сирия.

Особено забавно е как "Рибар" се възмущава, че режимът на Асад е изцяло виновен за случилото се и че можело Сирия да се раздели на три, точно както можело да стане с Украйна. Каналът препубликува и жалейките на друг руски пропаганден канал - че сирийците (разбирай Асад) обвиняват за всичко руснаците. На този фон, естонският блогър WarTranslated иронизира "Рибар" - само преди няколко години вие се подигравахте за същото на американците в Афганистан, сега то ви се случва в Сирия:

Още: Ескалация, криза: Близък до Путин източник за Сирия (ВИДЕО)

Russians are blaming the Syrians themselves for the ongoing collapse. The irony is hard to miss, considering that just a couple of years ago, they mocked the U.S. for withdrawing from Afghanistan for almost identical reasons. And now, it seems, it might be their turn. Only this… pic.twitter.com/bj8n0P27qI — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 29, 2024

На всичкото отгоре в руското пространство в Телеграм вече има страхове какво ще стане с руската база в Тартус - важна военнологистична точка за Руската федерация на Средиземно море, защото извън бунтовническите групировки в Алепо, още не се били включили и "подкрепяни от американците милитаристи", т.е. не се знаело колко по-лошо може да стане: Лоши новини за Русия и Иран: Сирийската опозиция с изненадваща офанзива срещу режима на Асад