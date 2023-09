Американското разузнаване: Китайският военен министър, посетил Русия, е уволнен и разследван

През последните две седмици Ли Шанфу не се е появявал публично. Той трябваше да присъства на годишната среща за сътрудничество в областта на отбраната между Виетнам и Китай на 7-8 септември, но отмени пътуването „по здравословни причини“.

65-годишният Ли Шанфу пое поста министър на отбраната преди по-малко от шест месеца, на 12 март 2023 г., припомня Financial Times. Месец след назначаването му за министър той посети Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин.

Оставката на министъра на отбраната може да бъде "още един знак за хаоса сред елитните членове на военния и външнополитическия истаблишмънт на Пекин", отбелязва FT.

През лятото китайският външен министър Чин Ган не се появяваше публично дълго време като отсъствието му също беше обяснено със „здравословни причини“. По-късно се разбра за оставката му. Той също служи като министър само шест месеца.

Китайският лидер Си Дзинпин отстрани също така и двама висши офицери, които командваха ядрените сили на Китай - генерал Ли Ючао, който ръководеше ракетните сили, и неговия заместник Лю Гуанбин. Те също не се появяваха публично няколко месеца, преди китайските власти да обявят, че са отстранени от длъжностите си.

