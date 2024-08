Антъни Блинкен пристигна в Египет за преговори за примирие в Газа (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен пристигна в египетския град Ел Аламейн в рамките на обиколка, която има за цел да убеди страните в конфликта в ивицата Газа да приемат спиране на бойните действия, придружено от размяна на израелски заложници срещу палестински затворници, предаде Франс прес.

Secretary of State Antony Blinken has arrived in Egypt where he will hold talks with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and Foreign Minister Badr Abdelatty to continue pushing for a deal to secure a truce and free the remaining hostages in Gazahttps://t.co/bkmMdZQbdc pic.twitter.com/d7ZkadtBE1