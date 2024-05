Арменският премиер отиде на крака при иранския аятолах, отговорен за масови екзекуции (ВИДЕО)

Още: Израел, Иран или случайностите стоят зад смъртта на Раиси: Говори Калоян Константинов (ВИДЕО)

Пашинян изрази съболезнованията си за смъртта на Раиси, министъра на външните работи Хосейн Амирабдолахиан и придружаващите ги лица, съобщиха от кабинета на министър-председателя на Армения.

Pashinyan met with Iran's supreme and spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran



Ayatollah Khamenei is considered the main ideologist of radical Islamization of Iran, mass public executions, including of minors, as well as responsible for numerous repressions and torture… pic.twitter.com/JEj9seOLFD