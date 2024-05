Лицемерие: ООН почете на крака паметта на "Касапина от Техеран" Раиси (СНИМКА)

Още: Хеликоптер на 30 г. с нулева поддръжка: Небрежност или нещо друго уби иранския президент? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Раиси е един от основоположниците на масовите екзекуции на ирански политически затворници през 1988 г. Тогава са убити няколко хиляди души, включително непълнолетни. Бруталните изтезания на ирански затворници също са подкрепени от него, както и ислямизацията на обществото, ограничаването на правата на жените и контрола върху интернет. Заради всичко това е известен с прякора "Касапина от Техеран".

First photo - Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman. She was murdered by barbarians from the so-called "vice police" who beat her to death because of her "improper wearing of the hijab". This sparked mass rallies across the country and subsequent brutal repression and… pic.twitter.com/oBxYVbPuBS