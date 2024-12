Армията на Асад се оттегли от Хомс, Русия призова гражданите си да напуснат Сирия (ВИДЕО)

Сирийската арабска армия на диктатора Башар Асад обяви, цитирана от AFP, че се изтегля от ключовия град Хомс - административен център на едноименната провинция и важен транспортен възел, свързващ най-гъстонаселените региони на страната.

‼️ The Syrian Army announced a general withdrawal from Homs City



Meanwhile, rebels have reportedly taken control of Salamiyah town, east of Homs city. pic.twitter.com/HaVsFKzOrS — NEXTA (@nexta_tv) December 6, 2024

Припомняме, че бунтовниците, водени основно от "Хаят Тахрир аш-Шам" (свързани в миналото с Ал-Кайда, сега има противоречива информация дали окончателно са скъсали с организацията), вчера превзеха Хама на север, а тази сутрин вече бяха достигнали пред портите на Хомс, без режимът да им окаже някаква съпротива. Армията на Асад е подкрепяна от Русия и Иран, а в коалицията от бунтовнически сили влиза още Сирийската национална армия, поддържана от Турция. Опозицията тръгна от крепостта си Идлиб в Северозападна Сирия и за няколко дни превзе широк район на юг и на изток, поемайки контрола над Алепо.

Един от водещите командири на "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Хасан Абдулхани заяви, че препоръчва на режима на Асад, "за да спести време, да се оттегли от Дамаск", а направо и от Сирия.

Latest Situation in Syria by Clash Report



Syrian opposition gains territory, increasing their controlled area to 28,525 km².



Assad regime’s control area fell to 102,897 km².



YPG/PKK controlled territory grew to 47,403 km². pic.twitter.com/RD2Lh9IyFe — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Напрежение в Дамаск, Асад може да напусне страната?

Всичко това доведе до паника сред сирийския режим, чиято крепост е столицата Дамаск. Твърди се, че днес е станала експлозия до основната сграда на държавното радио и телевизия в града, като все още няма допълнителни подробности какво точно се е случило.

#BREAKING: Unknown explosion near the Radio and Television Building in Damascus minutes ago. pic.twitter.com/3TW61kZ0V3 — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Разпространяват се и данни, че университетите са затворени.

Междувременно протурският източник Clash Report съобщи, цитирайк регионални източници, че по време на планираната среща в Доха, ако Русия и Турция постигнат споразумение, то Асад, семейството му и някои служители на партията му "Баас" може да напуснат страната. Очаква се Русия да предложи имена на Турция за преходен процес без Башар Асад.

NEW: Russian Ka-52 attack helicopter engaging against Syrian opposition drones over Al-Waer neighborhood in Homs. pic.twitter.com/fiVQi49tZJ — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Русия призова гражданите си да напуснат Сирия

Русия, която е твърд поддръжник на режима, последва Китай и Беларус в призива собствените им граждани в Сирия да напуснат страната.

„Предвид усложнената военнополитическа ситуация в Сирия посолството на Русия в Дамаск напомня на руските граждани, пребиваващи в Сирия, за възможността да напуснат страната с търговски полети през действащи летища. Посолството и консулският отдел продължават да работят в обичайния си режим", гласи съобщението.