Асад през 2012 г.: Патриотите не бягат. Нетаняху се подигра на аятолаха за Сирия (ВИДЕО)

"Кой бяга от своята държава? Или човек, на когото е платено, взел е пари - подкупен и корумпиран, или заплашван от терористи и/или други страни. Или пък избягалият няма надежда да донесе по-добро бъдеще, затова се страхува от бъдещето и бяга". Пророчески думи - изречени са от сирийския диктатор Башар Асад през 2012 година, като заради тях вече летят подигравки в социалните мрежи към него. Припомняме, че той скоропостижно избяга в Русия, като дори не каза на сирийския премиер какво ще прави.

"Кой бяга - този, който е или слаб, или зъл. Патриотът не бяга" - знаменити думи на Асад: Откриха склад за наркотици на брата на Башар Асад, подпалиха гробницата на баща им в Сирия (ВИДЕО)

Former Syrian President Bashar Assad in 2012 characterized the man who is fleeing the country



"Who runs? A person who has been given money, so he is corrupt and bribed. Cowardly person. Who runs away, practically, either weak or bad. A good and patriotic person does not run… pic.twitter.com/yxy1SRX8hL