Австралийската лудост - хора са арестувани, обядвайки на метри от домовете си (ВИДЕО)

Видеа в социалните мрежи обаче показват и задържани хора, които са излезли да обядват на метри от домовете си.

Протестите идват след решения на властите направят ваксините задължителни за строителните работници и да затворят обектите им заради неспазване на здравните правила.

Полицията се готви за още демонстрации в следващите няколко дни, заяви заместник-комисар Рос Гюнтер, според когото мотивите на някои от участниците не са ясни.

В началото на септември противници на ваксинирането нахлуха в студиото на словенска телевизия и поискаха да се оповести позицията им. Тогава програмният директор на медията определи случилото се като недопустима атака срещу журналистиката и демокрацията.