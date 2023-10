Байдън на среща с Нетаняху: Изглежда атаката срещу болницата в Газа е извършена от "другия отбор" (ВИДЕО)

Данни за удара обаче, припомняме, бяха предоставени от израелските отбранителни сили. ОЩЕ: Версията за ракета, ударила не болницата в Газа, а паркинга ѝ, набира сила (СНИМКИ и ВИДЕА)

„Бях дълбоко натъжен и възмутен от вчерашния бомбен атентат в болница в Газа. Въз основа на това, което видях, изглежда, че е направено от другия отбор, а не от вас. Въпреки това има много хора, които не са убедени“, каза американският президент.

Той отново потвърди подкрепата на Вашингтон за Израел като заяви, че страната му ще предостави на еврейската държава всичко необходимо, за да се защити на фона на продължаващите военни действия.

Байдън каза още, че САЩ скърбят заедно с Израел заради човешките загуби, които страната е претърпяла заради терористичните атаки и отбеляза, че "Хамас" не представлява целия палестински народ и му е донесъл само страдание.

Байдън коментира също така, че вече 31 американци са сред над 1400-те души, убити в Израел при атаката на 7 октомври и последващите бомбардировки.

Посещението на Байдън в Израел днес е поредна проява на подкрепа за израелците.

