Версията за ракета, ударила не болницата в Газа, а паркинга ѝ, набира сила (СНИМКИ и ВИДЕА)

Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ вече заявиха, че не са нанасяли удар по болницата. Нещо повече, Израел показа с видеа, че противно на първоначалните твърде емоционални реакции и оценки взривът е бил вследствие на дефектирала при изстрелването си от екстремистите ракета. ОЩЕ: Самовзривиха се: Израел демонстрира с ВИДЕО защо се случи трагедията с болницата в Газа

От пресслужбата на израелската армия публикува видео в социалните мрежи, за което се твърди, че показва изстрелване на палестинската ракета срещу Израел. Тя избухва в 18:59 ч. на 17 октомври и в същия момент е поразена и болницата, се казва в описанието на видеото. При това от ЦАХАЛ публикуваха и кадри от дрон, показващи болницата преди и след експлозията. Те твърдят, че неуспешно изстреляната от палестинците ракета е паднала не в самото здание на болницата, а на паркинга й.

Additional walkthrough of central courtyard and parking lot area of the Ahli Hospital in Gaza, after the explosion last night. pic.twitter.com/r37HAuE586 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2023

🚨 JUST IN: The Israeli Defense Force publishes drone footage allegedly showing the before and after of the Gaza hospital explosion.



They claim a failed Islamic Jihad rocket slammed into the parking lot of the Al-Ahli hospital.



Source: Times of Israel pic.twitter.com/jLvy5bqkDn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2023

Така в последните часове все повече набира сила версията за повредена ракета, ударила не сградата на болницата, а паркинга й. От кадрите се вижда опожареният паркинг и същевременно болничният комплекс, който не изглежда да е претърпял толкова сериозни щети. Околните сгради също до голяма степен изглеждат непокътнати. Анализатори, както и много потребители в интернет, започнаха да си задават въпроса и как след като паркингът, а не болницата е поел основният удар, жертвите може да бъдат оценявани на стотици.