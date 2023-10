Самовзривиха се: Израел демонстрира с ВИДЕО защо се случи трагедията с болницата в Газа

През годините на горещи конфликти с "Хамас", израелската армия и служби многократно са казвали, че много от използваните ракети от екстремистите всъщност са опасни за самите тях - заради дефекти.

Буквално преди удара и преди да почне да излиза информация за стотици загинали в болницата в Газа, израелските сили за отбрана публикуваха образователно видео. То е посветено на помощта на ЕС за Палестина и как "Хамас" са изкопали водопроводни тръби за милиони евро, за да ги преправят на установки за изстрелване на ракети.

Вчера сутринта, бившият външен и социален министър Ивайло Калфин припомни, че на практика палестинците и Ивицата Газа конкретно не биха могли да живеят що годе нормално, ако ЕС всяка година не помага значително финансово: Калфин: Повечето от палестинците се издържат от Европа

