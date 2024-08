"Банкерът на бедните": Нобелов лауреат ще управлява раздирания от протести Бангладеш (ВИДЕО)

Носителят на Нобелова награда Мухамад Юнус, който е дългогодишен политически противник на отстранения премиер на Бангладеш Шейх Хасина, е назначен за временен лидер на азиатската страна.

84-годишният Юнус поема поста ден след като Хасина избяга зад граница. Седмици наред Бангладеш е разтърсван от смъртоносни протести, които доведоха до щурмуването на резиденцията ѝ и до нейната оставка.

В момента Юнус е пуснат под гаранция, обжалвайки присъдата си от 6 месеца затвор по дело, за което твърди, че е политически мотивирано.

Професор Юнус, който през януари беше осъден на шест месеца затвор за нарушаване на трудовото законодателство, заяви, че е станал жертва на режима на Шейх Хасина.

В миналото той е бил подложен и на други обвинения - още през 2011 г., когато е бил обвинен, че е оклеветил политиците на Бангладеш.

През 1983 г. той основава Grameen Bank, която предлага дългосрочни микрокредити, за да помогне на бедните хора да започнат малък бизнес - концепция, която оттогава е популярна по целия свят.

Обвинен е в укриване на данъци и работа в Grameen Bank след навършване на задължителната пенсионна възраст, поради което е уволнен. Юнус твърди, че тези обвинения са неоснователни.

Заедно с банката той получава Нобелова награда за мир през 2006 г. за това, че е показал, че "дори най-бедните от бедните могат да работят за собственото си развитие".

Той стана известен в международен план като "банкер на бедните", но Шейх Хасина го нарече "кръвопиец" на бедните и обвини банката му, че начислява прекомерно високи лихви.

Студентите, които оглавиха масовите протести, довели до свалянето на Хасина, отказаха да приемат ръководено от военни правителство и настояха професор Юнус да оглави временната администрация.

