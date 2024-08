Уницеф: Десетки деца загинаха при протестите в Бангладеш (ВИДЕО)

Най-малко 32 деца са загинали по време на студентските протести, които обхванаха Бангладеш през юли, съобщи Агенцията на ООН за децата. Най-малкото дете, което е станало жертва, все още не е било навършило пет години, заяви говорител на Уницеф.

Times up for Dictator Hasina Whole Bangladesh🇧🇩 Against Dictator Hasina #StepDownHasina pic.twitter.com/OTtDWqsA6p

Над 200 души са убити по време на демонстрациите срещу квотите за работа в държавната администрация - според данни, проверени от BBC Bangla.

Системата на квотите вече е намалена от правителството след решение на Върховния съд, но студентите продължават да протестират - сега с искане за справедливост за загиналите, ранените или задържаните. Въпреки че протестите вече са по-малки по мащаб, правителството се бори да овладее нарастващата вълна от гняв заради начина, по който първоначално реагира на демонстрациите. Силите за сигурност отвръщат със сълзотворен газ и гумени куршуми. Reuters съобщи, че най-малко 20 души са били ранени.

These are the youths of Bangladesh who are fighting for their rights.



They won't stop untill Sheikh Hasina steps down.#SaveBangladeshiStudents #Quota_Reform_Movement #StepDownHasina pic.twitter.com/WmD4dt1WEU