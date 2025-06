Безбожно поскъпване на петрола: Израел стреля с цел Иран да не затваря Ормузкия проток (ВИДЕО)

Израел продължава с военния натиск срещу Иран с цел обуздаване на иранската ядрена програма - израелската авиация извърши нов въздушен удар, този път в района на град Бандар Абас, столица на провинция Хормозган. В социалната мрежа "Х" кореспондентът на Fox News Трей Йънгст оповести информация за удара - единичен, по думите му, с цел изпращане на послание за Техеран.

Атакувана е иранска газова инфраструктура, като вече се разпространяват видеа от реакция на иранската ПВО в района на Бандар Абас. Градът се намира на крайбрежието при Ормузкия проток - морският маршрут, откъдето минава най-много петрол за световните пазари. Иран вече почна да заплашва, че ще затвори пролива - това би означавало моментално ударно поскъпване на петрола и съответно инфлация заради последващо оскъпяване на куп стоки и услуги - Още: Иран сериозно обмисля да затвори най-важния маршрут за петрола от Близкия изток

Surface-to-air missiles reported seen earlier over Bandar Abbas in Southern Iran, following possible strikes against targets in or around the city, which sits on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/YST3rmbtgL