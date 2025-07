Опасност от цунами: Япония евакуира 2 млн. души (ВИДЕО)

Заради опасността от цунами в Япония са евакуирани 2 млн. души от над 220 общини по крайбрежието на Тихия океан, съобщи Associated Press. Съобщава се за вълни с височина 50 см, регистрирани в района на Исиномаки. Предупреждения за заплаха от бедствие бяха обявени и в други части на тихоокеанското крайбрежие, вкл. и в източната част на Китай, канадкия Ванкувър, мексиканския град Енсенада, в близост до американската граница.

