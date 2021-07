Британец и румънец загинаха при нападение на танкера „Mercer Street“

„С дълбоко прискърбие съобщаваме, че доколкото ни е известно, инцидентът на борда на „Mercer Street“ на 29 юли е довел до смъртта на двама от членовете на екипажа – гражданин на Румъния и гражданин на Великобритания. Не разполагаме с информация дали е пострадал още някой“, се казва в съобщението на компанията.

Не се съобщават подробности за инцидента, за който се предполага, че е пиратска акция.

По-рано порталът на британската компания „Dryad Global“, занимаваща се с въпросите на сигурността, съобщи, че екипажът на танкера се състои от 27 човека, сред които граждани на Русия, Украйна, Грузия, Китай и други държави.

Малко по-късно от „Zodiac Maritime“ публикуваха в Туитър съобщение, че танкерът плава под контрола на собствения си екипаж и ще бъде придружен от американски военноморски ескорт до безопасно място.

Further update on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/1KiHCGYEoq