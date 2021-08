Британец отказа да напусне Афганистан без животните си, в крайна сметка спаси 173 от тях

Фартинг имаше приют с около 200 бездомни и пострадали кучета и котки, за които полагаше грижи заедно с 25 души афганистански персонал. Той отказа да напусне Афганистан без тях и в продължение на два дни миналата седмица безуспешно се опитваше да излети от Кабул като планираше да изведе в безопасност и служителите си заедно с техните семейства. Заради променените в последния момент изисквания и мерки за сигурност мисията му остана само наполовина изпълнена. Афганистанските момичета и момчета, които работеха за него, не можаха да напуснат страната. Няколко от котките не издържаха жегата и стреса в клетките си близо до летището, където талибаните ги бяха задържали, а още няколко от старите и болни животни, които нямаше да могат да понесат пътуването, се наложи да бъдат евтаназирани. В крайна сметка Фартинг успя да излети с останалите 173 животни с товарен самолет, платен с дарения и кацна благополучно във Великобритания.

Фондацията му Nozward Dogs за почти 15 години работа в Афганистан бе успяла да спаси и да намери осиновители за близо 700 животни.

В Туитър Фартинг определи мисията си като „частичен успех“, тъй като не успя да осигури и евакуацията на персонала си и техните семейства.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions&true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC&Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️#AboveAndBeyond