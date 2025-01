Четирите освободени от "Хамас" заложнички, сред които и българка, вече са на израелска територия (ВИДЕА, СНИМКИ)

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" предаде четири заложнички на представители на Международния комитет на Червения кръст днес, като това бе излъчвано на живо по израелските телевизионни канали. Четирите жени, които са израелски военнослужещи, първо бяха откарани в армейски обект в Южен Израел близо до границата, където им бе извършен първоначален медицински преглед. Оттам те ще бъдат откарани с хеликоптери в болница, където ще могат да се срещнат със семействата си за първи път след 477 дни в плен.

Четирите жени - Карина Ариев, Наама Леви, Лири Албаг и 20-годишната Даниела Гилбоа, която има българско гражданство, бяха отвлечени от екстремистите от ислямистката групировка "Хамас" от военния наблюдателен пост Нахал Оз по време на нападението на терористите на 7 октомври 2023 г.

Four Israeli hostages are being released and used as a propaganda display by Hamas. pic.twitter.com/SGtp3FcmFE — Israel Now (@neveragainlive1) January 25, 2025

Четирите заложнички са освободени в замяна на 200 палестински затворници, сред които има членове на "Ислямски джихад", "Хамас" и "Народния фронт за освобождаване на Палестина", някои от които излежаваха доживотни присъди, съобщиха от "Хамас".

Израелската армия потвърди, че четирите освободени заложнички вече са на територията на Израел.

Dozens of armed Hamas terrorists are currently gathering in Gaza for the release of 4 female hostages.



Soon we will witness Hamas’ carefully orchestrated and cruel propaganda.



Hamas wants you to forget the images of Liri, Daniella, Karina, and Naama on October 7—dragged from… pic.twitter.com/FzqxzqgNyj — Israel ישראל (@Israel) January 25, 2025

Four female Israeli hostages released by Hamas as part of ceasefire deal.



Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy and Liri Albag were all serving with the Israel Defence Forces (IDF) when they were captured. pic.twitter.com/94CpiF5Xll — Sky News (@SkyNews) January 25, 2025

Междувременно голямо множество израелци се бяха събрали на "Площада на заложниците" в Тел Авив, за да наблюдават кадри с освобождаването на заложничките. Развявайки израелски знамена, тълпата избухна в аплодисменти при вида на кадрите с предаването на жените на Червения кръст, излъчени на голям екран на площада. Междувременно израелската армия изрази обезпокоеност за съдбата на последните две деца заложници в Газа, които все още не са освободени.