Да убием техни лидери: И противник-републиканец на Тръмп иска удар по Иран (ВИДЕО)

Хейли изрично заяви пред информационния рупор на републиканците Fox News, че трябва да бъдат убити някои от иранските лидери. „Това ще е послание – трябва да го направим веднага“, каза тя, с убеденост, че американските служби и спецчасти могат да го направят.

Планът на Хейли – първо да бъдат ударени подкрепяните от Иран милиции и групировки в Ирак и Сирия. След това – санкции, а после и да бъдат убити няколко ирански лидери.

"Не бомбардирайте Иран, елиминирайте няколко от лидерите им", посочи Хейли.

ОЩЕ: "Удари директно по Иран": Сенатори зоват Байдън заради убитите войници в Йордания

Republican presidential candidate Nikki Haley: the US should hit Iranian leaders and also hit infrastructure inside Iraq and Syria. pic.twitter.com/U1WhdYUQUD