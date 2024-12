Данни за боеве в Хама и Манбидж, армията на Асад е в паника заради дронове: Руски източник (ВИДЕО)

Сирийските бунтовници "вече са пред портите на град Хама" - това написа официалната държавна сирийска информационна агенция САНА още на 3 декември, както и Сирийският център за наблюдение на правата на човека.

Ситуацията обаче вече се промени - има първи видеокадри, подказващи боеве в самата Хама. Там сблъсъкът е основно между силите на Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ - организация, чиито корени тръгват от Ал Кайда, макар че лидерството на движението упорито налагат имидж на откъсване от организацията на Осама Бин Ладен от 9 години) и армията на сирийския диктатор Башар Асад:

Very intense clashes between Syrian rebels and Assad regime forces in Hama city now. pic.twitter.com/4CaClIMy26

"Ситуацията на север от регионалната столица Хама значително се влошава. В момента Ал Джалама, Ал Латамна, както и Суран и Мревад са превзети. Руски и сирийски самолети се насочват към цели в населени райони, но правителствени източници продължават да говорят за уж отблъскване на всички атаки", коментира популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" явно не вярва много-много в устойчивостта на армията на Асад, след като цитиран от САНА сирийски военен източник заяви, че "в града са пристигнали големи военни подкрепления". Какви точно - известният информационен източник Clash Report, който звучи доста протурски, публикува видео, за което казва, че показва сирийски пътни полицаи, на които е дадено оръжие и са мобилизирани да се бият за режима на Асад в защита на Хама:

Syrian regime deploys traffic police to defend Hama as Rebel forces advance into the city. pic.twitter.com/Zjk94zbkrh

"По време на настоящата ескалация сирийската пехота поставя печални рекорди по скорост на отстъпление", добавя "Рибар" и обяснява защо - заради сериозното използване на дронове от бунтовниците. Преди, когато армията на Асад биваше атакувана, тя се отдръпваше на следващата защитна линия и чакаше нападателите да бъдат обстреляни с артилерия или бомбардирани, след което на свой ред атакуваше и се връщаше на изоставените първоначално позиции. Сега обаче това не работи - защото бунтовниците ползват повече артилерия и дронове и нанасят загуби на редовната сирийска армия от дистанция. Често войниците на Асад не разбират, че са бомбардирани с дрон и си мислят, че стрелбата е от артилерия, близо до тях, което ги кара да бягат. След бомбардировки с дронове нерядко се отварят празни места в отбраната заради паникьосано отстъпващи войници на Асад и бунтовниците веднага се възползват, тръгвайки бързо напреди и овладявайки нови позиции, уточнява каналът:

Russian Su-25 attack aircraft strikes in northern Hama with rockets in a dive attack.



Given that Syrian opposition forces have now more advanced capabilities than MANPADS, it appears that Russians are taking risks. pic.twitter.com/eyJ9a5s5wG