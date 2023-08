Десетки загинали при влакова катастрофа в Пакистан (ВИДЕО)

ОЩЕ: Дерайлирал влак предизвика транспортен хаос в Италия



🇵🇰 - A massive train crash in Pakistan left at least 25 dead and over 80 injured. pic.twitter.com/u7oXKKnbjK

Десет вагона на влака, пътуващ от Карачи за Равалпинди, са дерайлирали и някои от тях са се преобърнали близо до град Навабшах. Много пътници са останали затрупани под останките на вагоните. Местни телевизионни канали показаха спасителни екипи, които вадят от вагоните жени, деца и възрастни пътници.

Another #TrainAccident Dozens die in train crash in southern Pakistan after 10 carriages derail 30 people reported dead and more than 90 injured after #HazaraExpress train derails #PakistanTrainAccident #Pakistan pic.twitter.com/jeoAbzyqKd