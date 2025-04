На ръба на война между ядрени сили: Боеве по границата между Индия и Пакистан (ВИДЕО)

Боеве избухнаха на границата между Индия и Пакистан. Съобщава се за престрелка в сектора Паргвал-Ахнур в Джаму, съобщава Clash Report . Припомняме, че и двете държави притежават ядрено оръжие. Министърът на информацията на Пакистан вече обвини Ню Делхи в планирано нападение, като заяви, че разполага с „достоверна разузнавателна информация“, че Индия планира военен удар в рамките на следващите между 24 и 36 часа. Според него, Индия ще използва инцидента в Пахалгами като претекст. Припомняме, че 24 туристи загинаха при стрелба в района преди дни, а Индия обвини Пакистан за касапницата.

„Всеки акт на агресия ще бъде посрещнат с решителен отговор. Индия ще носи пълна отговорност за всички сериозни последици в региона“, добави министърът на информацията на Пакистан.

Още: Истинска касапница: Десетки убити при нападение срещу туристи в Индия

Малко по-рано Държавният департамент на САЩ реагира на ситуацията. Оттам увериха, че поддържат постоянна комуникация с двете азиатски страни и ги призоваха да „избягват ескалация“. Очаква се държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се свърже с външните министри на Индия и Пакистан днес или утре.

В интернет вече се разпространява видеоклип, за който се твърди, че показва сблъсъци по границата. Достоверността му към момента не може да бъде независимо потвърдена.

Clashes have broken out on the border between India and Pakistan. pic.twitter.com/3WjEfvrULJ