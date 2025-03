Докато хората се молят: Взрив в джамия в Пакистан (ВИДЕО)

Бомба е избухнала по време на петъчната молитва в джамия в планински регион в северозападната част на Пакистан, който се намира близо до границата с Афганистан. Взривът е избухнал в 13.45 часа. местно време. Ранени са четирима души, като един от тях е в тежко състояние, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на доклади в местните медии. Става въпрос за самоделно взривно устройство, което било поставено в амвона на джамията.

Оказва се, че ранените са политически лица. Сред тях са Абдула Надим, областен ръководител на основната религиозна партия в страната Джамиат Улема-е-Ислам (JUI), съобщи всекидневникът Dawn.

Има информация и за други трима, които също принадлежат към същата партия. Те са получили леки наранявания.

Всички ранени са откарани в болница и властите разследват инцидента.

