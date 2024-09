Докато погребваха убитите вчера: Нови взривове в Бейрут - на уоки-токита и радиа

Нови взривове разтърсиха Бейрут, ден след като взривени пейджъри убиха 12 и раниха 3000 в Ливан, 200 от които тежко ранени, предаде BBC. Според репортер на медията един взрив е станал на погребалната церемония на загинали вчера. Според други източници вероятно има избухнали комуникационни устройства.

Според източник на "Ройтерс" са били атакувани ръчни радиостанции (уоки-токи), закупени преди пет месеца от "Хизбула".

❗️ Lebanon's capital Beirut is in chaos and numerous fires after a new series of simultaneous explosions across the city - media reports



This time the explosions were reportedly caused by walkie-talkies and radios in cars. pic.twitter.com/GFOrOWlAE5