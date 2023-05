Експлозия в химически завод в Китай, има загинали (ВИДЕО)

Експлозията станала тази сутрин в зоната за производство на водороден пероксид в завода на компанията "Луси кемикъл" (Luxi Chemical) в Ляочън, съобщи Комисията за управление на високотехнологичната зона в този град в провинция Шандун.

Пожарът е потушен. Причината за инцидента се разследва, пише още в изявлението, предава БТА.

💥 Explosion at Sinochem chemical plant in Shandong region, East China, kills at least 5.



The factory produced hydrogen peroxide solution, investigation underway as rescue crews rush to scene. pic.twitter.com/cRNGWkuYoG