Ердоган призова саудитския принц мюсюлманските нации да бъдат солидарни с Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, съобщиха от турското президентство.

Ердоган е в Рияд за извънредната съвместна среща на върха на Организацията за ислямско сътрудничество и Арабската лига.

По време на срещата с със саудитския престолонаследник двамата са обсъдили двустранни, глобални и регионални въпроси, допълва Анадолската агенция.

Говорейки на саудитския престолонаследник, Ердоган е подчертал ключовата роля на единството, солидарността между мюсюлманските нации за спирането на израелските атаки срещу Палестина, Ливан

По време на срещата Ердоган е казал на Мохамед бин Салман, че решенията на Организацията за ислямско сътрудничество и действията за спиране на израелската агресия са важни. ОЩЕ: Ердоган: Отговорът на мюсюлманските страни на израелския геноцид в Газа е неадекватен

President @RTErdogan, who is in Riyadh for the Extraordinary Joint Summit of the Organization of Islamic Cooperation and the Arab League, met with Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. pic.twitter.com/m1aEl8hi55