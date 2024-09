Ето как посрещнаха папата в Папуа Нова Гвинея (ВИДЕО)

Папуа Нова Гвинея е на 19 047 километра от Ватикана. Това е най-далечното разстояние, което Папа Франциск някога е пътувал, за да бъде с паството си, показвайки му колко е важно и колко го е грижа, разказват от информационния канал на Ватикана.

Той ще прекара три дни в тази голяма, но рядко населена нация с реки и водопади, заснежени планини, бълващи вулкани, гъсти гори и красиво море. ОЩЕ: Папа Франциск потегля днес на най-далечното си пътуване

Страната е дом на някои от последните неконтактни племена в света и е разположена точно на една от тектоничните плочи на планетата и земетресенията и свлачищата са почти ежедневие.

Ето акцентите от посрещането на папата:

Highlights from the arrival ceremony for Pope Francis in Port Moresby, Papua New Guinea.



Story here: https://t.co/bEAHwK1hIT pic.twitter.com/2qPowtZXFy