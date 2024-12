Фон дер Лайен отиде при Ердоган заради Сирия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара на 17 декември. Въпреки че след разговора им не беше направено официално изявление, медиите в югоизточната ни съседка съобщиха, че двамата са обсъдили актуалната ситуация в Сирия след падането на режима на Башар Асад. Това е втора визита на Фон дер Лайен в региона за два дни - в понеделник тя беше в Йордания, където се срещна с крал Абдула.

"Разговорите ще се съсредоточат върху националното единство на Сирия и защитата на малцинствата", написа по-рано Фон дер Лайен в профила си в X.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with European Commission President Ursula von der Leyen



European Commission President and Turkish leader met in Ankara to discuss Syria’s future recognizing Türkiye’s key role as a regional power.



“This is a political message that we… pic.twitter.com/XUcxHDYvnf