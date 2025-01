Германският външен министър я няма на снимки с новия сирийски лидер: Фалшива новина

В социалните мрежи вече се разпространяват доста усилено снимки от срещата на германския външен министър Аналена Бербок с новия сирийски лидер Абу Мохамед ал-Джолани. На тази среща Бербок не беше сама - с нея беше и френският външен министър Жан-Ноел Баро. Самият Джолани усилено се опитва да се ребрандира - за него САЩ бяха обявили награда като член на Ал Кайда, но сега нещата буквално са в положение "задръж". Джолани вече налага ново име за личността си - Ахмед ал-Шараа, това е рожденото му име.

Кратката история на Джолани: Инвазията на САЩ в Ирак през 2003 г. го мотивира да се включи в редиците на Ал Кайда. Не минава много време и американски войници го арестуват. След повече от 5 години затвор в различни съюзнически бази Джолани е освободен. Успешна договорка с лидера на "Ислямска държава" Абу Бакр ал-Багдади през 2011 година го издига като главатар на сирийското крило на Ал Кайда – Джабхат ан-Нусра. Именно Нусра се превърна в Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), която се оказа основна ударна сила в свалянето на сирийския диктатор Башар Асад. ХТШ обаче скъса връзките с ръководството на Ал Кайда през 2016 година.

Сега в източници, свързвани с ХТШ, се появиха снимки от срещата на Джолани, Бербок и Баро, на които Бербок е замъглена - заедно с още две жени, които са преводачки. Снимките се налагат с твърдения, че това е официална визия за срещата. Само че първоизточникът на снимките е телеграм канал, който не е официален информационен източник на новата сирийска власт - ТУК!

Официалните снимки на страницата в "Х" на сирийското външно министерство са незамъглени:

Припомняме, че Джолани не се здрависа с Бербок, но двамата направиха лек поклон един към друг. Причината - ограничения на шериата.

