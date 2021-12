Главнокомандващият на отбраната на Индия загина в авиокатастрофа

Хеликоптерът се е разбил в южния щат Тамил Наду. Генерал Рават е бил на борда заедно с други офицери, за да посетят Колежа за персонала на отбранителните служби.

Бипин Рават бе смятан за близък до министър-председателя Нарендра Моди. Той произхожда от военно семейство, в което няколко поколения са служили в индийските въоръжени сили. Генералът, който има зад гърба си четири десетилетия служба, е командвал силите в администрирания от Индия Кашмир. Има заслуги за потушаване на бунтовническите действия по североизточната граница на Индия и е ръководил трансгранична операция за борба с бунтовниците в съседен Мианмар.

Инцидентът се разследва.

