Голям пожар в болница в Иран (ВИДЕО)

Пожарът е избухнал около 19:00 ч. местно време, като е унищожил фасадата на част от болница "Ганди" в Техеран, съобщи официалната информационна агенция ИРНА. "Имаше пожар в източната част на болница "Ганди" и ние се евакуираме", цитира ИРНА думите на директора на болницата. На мястото са изпратени пожарникари и се полагат усилия за овладяване на пожара, съобщи държавната телевизия, цитирана от БГНЕС.

Gandhi Hospital is on fire in #Tehran, #Iran - ISNA



The fire has spread to several floors of the building, the causes of the incident and casualties are not reported. pic.twitter.com/n5oDgpqfl7