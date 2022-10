Голям пожар в жилищна сграда в Истанбул (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в жилищна сграда в Истанбул, съобщават различни медии.

Пожарът е станал факт в 24-етажна сграда. Според данни на турски медии, живущите са изведени и на място има много пожарникари. Все още обаче няма пълна яснота за щетите и дали има човешки жертви.

❗️#Istanbul, #Turkey, skyscraper on fire.



The fire broke out in a 24-storey building in Istanbul's Kadıköy district. There are a large number of firefighters on site. pic.twitter.com/J81FtQehiE