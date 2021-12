Голямо земетресение в Индонезия, има предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Американският геофизичен институт център съобщи, че силно земетресение от 7,3 по Рихтер е разтърсило морето Флорес, до Индонезия. Земетресението е станало около 3:20 часа по Гринуич, предаде БГНЕС.

Вторичен трус с магнитуд 5,6 по Рихтер е регистриран в град Ларантука, само 5 минути по-късно. Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център обаче силата на вторичния трус е 5,6 по Рихтер и отново е в морето.

Епицентърът на труса е на дълбочина от 76 километра, в морето Флорес, на 115 километра от град Маумере.

Към момента няма данни за жертви и нанесени материални щети, но има издадено предупреждение за цунами. Но вече има видеоклипове на бягащи ужасени хора.

В Twitter моментално се появиха видеа, които добре показват какво са предизвикали трусовете.

A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia. Possibly a tsunami. pic.twitter.com/UhFkIXJygJ — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 14, 2021

Припомняме, че преди три години земетресение и последвало цунами взеха десетки жертви в Индонезия.