Чудовищен атентат в църква в Дамаск - десетки убити и ранени (ВИДЕО)

Сирийското министерство на вътрешните работи заяви, че член на джихадистката групировка "Ислямска държава" стои зад самоубийствения атентат в църква в Дамаск, при който са загинали най-малко 20 души и са ранени 52. Информацията за жертвите е на сирийските служби за спешна помощ, предаде Франс прес.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel'a, on the eastern outskirts of Damascus.pic.twitter.com/Pen5sp25cc