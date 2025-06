Реал Мадрид игра цял мач с 10 души, но показа "кралската" си класа на Световното клубно (ВИДЕО)

Реал Мадрид постигна ценен успех с 3:1 над Пачука в двубой от втория кръг на групите от Световното клубно първенство в САЩ. На „Банк ъф Америка Стейдиъм“ в Шарлът Раул Асенсио остави "белия балет" с десет души още в седмата минута. Въпреки числения си пасив "кралете" откриха в 35-ата минута чрез Джуд Белингам. До почивката Арда Гюлер завърши хубава атака, за да удвои аванса на тима си.

През втората част Федерико Валверде също се разписа. Почетния гол за мексиканците реализира Елиас Монтиел. Отборът на Шаби Алонсо събра 4 пункта и временно оглави класирането. Пачука остава на дъното без точков актив. Залцбург е втори с 3 пункта, а Ал Хилал има 1.

ОЩЕ: Интер възкръсна от пепелта с шедьовър и гол в последните минути, за да остане жив на Световното (ВИДЕО)

Срещата стартира с опасно воле на Саломон Рондо, който рикошира и излезе в корнер. В седмата минута Асенсио събори излизащия сам срещу вратаря Рондон. Ситуацията не беше подмината от главния съдия, който изгони защитника на мадричани с директен червен картон. Това придаде импулс в играта на мексиканския отбор. В 18-ата минута се наложи Куртоа да блести с двойно спасяване.

Класата на "лос меренгес" обаче си каза думата в 35-ата минута. Белингам получи от Фран Гарсия и с прекрасен шут изведе Реал напред в резултата. Малко по-късно Тибо Куртоа пак спаси удар на Кенеди. До почивката Трент Александър-Арнолд пусна в наказателното поле за Гонсало Гарсия, който комбинира с Гюлер. Турският вундеркинд не се поколеба и вкара за 2:0.

През втората част отбраната на испанския гранд пак страдаше. Рондон и Кенеди се отчетоха с нови пропуски. В 70-ата минута появилият се от скамейката Браим Диас центрира за Валверде, който засече за 3:0. Десет по-късно Монтиел намали изоставането на тима си, с помощта и на рикошет.

70' ⚽ GOAL!

Federico Valverde scores @realmadrid's third of the match! 🇺🇾



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/G6sFX0p061